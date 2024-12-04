У грудні частина українських пенсіонерів отримає чергові доплати до пенсій.

Про це пише видання На пенсії.

Надбавку за віком отримають ті, кому в листопаді виповнилося 70, 75 або 80 років, за умови, що їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Як нагадує видання "На пенсії" , розмір доплати залежить від віку:

після досягнення 70 років – 300 гривень щомісяця;

після 75 років – 456 гривень;

після 80 років – 570 гривень.

Також додаткові виплати передбачені для пенсіонерів, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій, визначених Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій. Право на ці виплати мають ті, чия пенсія не перевищила 3250 гривень і хто не отримав фінансову допомогу від міжнародних організацій після 1 березня 2023 року. Оформлення додаткових виплат не потребується – вони будуть призначені автоматично на основі даних Пенсійного фонду України.

Системи аналізу від OECD

Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD), яка об'єднує 37 країн, опублікувала звіт про стан пенсійної системи України. У 2019–2023 роках частка українців, які перебували на пенсії до 60 років, зменшилася з 25% до 11%. Водночас кількість тих, хто отримує пенсію після 60 років, збільшилася від 0,5% до 14%. Це стало результатом підвищення вимог до трудового стажу.

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