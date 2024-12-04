На його думку, грошова вимога від 1 січня 2019 року є безнадійною дебіторською заборгованістю, і тому відключення електрики було неправомірним.

Не погоджуючись із таким відключенням електроенергії, киянин подав позов до суду та вимагав компенсацію у розмірі 300 гривень за кожен день без світла.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиній реєстрі судових рішень.

Відповідно до рішення суду 29 квітня 2024 року ДТЕК відключив від електропостачання квартиру позивача через заборгованість за електропостачання, що накопичилася станом на 1 січня 2019 року. Чоловіка не було попереджено про відключення.

У судовому розгляді з'ясувалося, що, коли чоловік звернувся до ДТЕК з проханням відновити електропостачання, компанія підтвердила наявність заборгованості розміром 2 683 гривні. Після погашення боргу та сплати вартості робіт з відновлення електропостачання квартира знову підключена до мережі.

У суді громадянин заявив, що строк пред'явлення грошової вимоги від 1 січня 2019 року, якщо така дійсно існувала, став неможливим після 1 січня 2022 року через положення ст.ст. 257, 267 ЦК України.

На його думку, грошова вимога від 1 січня 2019 року є безнадійною дебіторською заборгованістю, і тому відключення електрики було неправомірним.

Через відключення електропостачання чоловік був змушений орендувати тимчасове житло. Він вимагав компенсацію у розмірі 300 гривень за кожен день без світла, починаючи з 29 квітня 2024 року.

Проте, вивчивши всі деталі справи, суд відмовив позивачеві в задоволенні його вимоги. Суд вказав, що дії ДТЕК, які полягали у відключенні електроенергії, є законними та відповідними вимогам Порядку розподілу електричної енергії.

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