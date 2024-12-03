Курс гривні продовжує знижуватися, хоча і не такими темпами, як російський рубль — в середньому на 10 копійок щодня.

У НБУ спрогнозували, скільки "зелений" коштуватиме наступного року.

Після досягнення історичного мінімуму щодо долара, на 29 листопада Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,59 грн/$, тоді як 28 листопада він опускався до 41,60 грн/$.

Експерти банківського сектору відзначають зростання попиту на долар. Це пов'язано не лише з календарними чинниками, як, наприклад, наближення Дня Подяки в США, але й з психологічними факторами — ринок відчув тенденцію до девальвації гривні, яку прогнозували наприкінці 2024 року.

Незважаючи на це, в короткостроковій перспективі не очікується різких коливань курсу. Однак Нацбанк України не виключає можливості подальшого знецінення гривні, з огляду на негативний торговий баланс та потребу в підтримці бюджету.

Про це сказав директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський. Він зазначив, що для Нацбанку важливо забезпечити стабільність валютного ринку, контролюючи очікування щодо курсу та інфляції. Це є ключовою умовою для поступового зниження інфляції в наступному році.

"Будь-яких значних коливань курсу НБУ намагається не допускати та згладжувати їх. Відповідно є ймовірність як укріплення, так і знецінення курсу, залежно від того, якою буде ситуація і економіці. Однак НБУ не має наміру допускати польоту курсу в космос", — підкреслив Лепушинський.

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