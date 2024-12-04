Журналістам стало відомо, хто використав отриманий від МСЕК висновок для того, щоб раніше вийти на високу прокурорську пенсію.

Черкаська область є однією з перших в Україні за кількістю прокурорів з інвалідністю — серед таких фахівців — керівники місцевих прокуратур і управлінь.

Журналістам стало відомо, хто використав отриманий від МСЕК висновок для того, щоб раніше вийти на високу прокурорську пенсію.

Начальник управління представництва інтересів держави в суді Черкаської прокуратури Володимир Зубенко, який минулого року отримував у середньому 112,7 тис. грн зарплати та 39,6 тис. грн пенсії, є прикладом того, як прокурори, маючи статус осіб з інвалідністю, отримують значні пенсії.

Хоча для прокурорів це не надто велика пенсія, вона значно перевищує розміри пенсій, які отримують більшість українців, оскільки максимальна пенсія в Україні обмежена 10 прожитковими мінімумами (23,6 тис. грн). Прокурори ж через суди можуть оскаржити це обмеження і отримувати значно більші виплати.

Зубенко, зокрема, ще у 2009 році оформив пенсію по інвалідності, і одразу ж перевів її на прокурорську пенсію (80% від зарплати). Через кілька років, у 2016-му, він подав позов до суду з вимогою перерахувати пенсію. До того моменту у нього було всього 17 років стажу. Цікаво, що для того, щоб отримати високі прокурорські пенсії, достатньо 10 років стажу за умови наявності інвалідності. Без інвалідності ж потрібно мати вже 25 років стажу.

Інший приклад — Андрій Замотайло, керівник Черкаської місцевої прокуратури, який минулого року задекларував щомісячну пенсію в 20,9 тис. грн. Замотайло почав працювати в 2006 році, а вже в 2017-му, маючи 10 років стажу, перейшов з пенсії по інвалідності на прокурорську пенсію. Проте він досі не оскаржив обмеження пенсії через суд.

Це лише два приклади черкаських прокурорів, які завдяки статусу інвалідності змогли отримати значні пенсії. Це доволі поширена практика серед молодих прокурорів. Як тільки вони набирають 10 років стажу, навіть у молодому віці вони можуть отримати високі пенсії, що викликає питання щодо справедливості такої системи.

Джерело: OBOZ.UA.

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