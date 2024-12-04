Пенсійний фонд України роз’яснив, як громадяни можуть поповнити свій страховий стаж для пенсії.

ПФУ пояснив, як докупити страховий стаж для забезпечення пенсії та уточнив, як це зробити через два типи добровільної участі.

Пенсійний фонд України роз’яснив, як громадяни можуть поповнити свій страховий стаж для пенсії. Для цього існують два варіанти добровільної участі.

1. Участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (через ДПС)

Цей варіант передбачає укладання договору з податковою службою, щоб самостійно сплачувати страхові внески за обраний період.

Кому підходить:

Особам, які не працюють офіційно

Громадянам, які працюють за кордоном

Іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні

Умови: Мінімальний термін участі – 1 рік (окрім одноразових платежів). Заяву потрібно подати до органу доходів і зборів за місцем проживання.

2. Участь у солідарній системі пенсійного страхування (через вебпортал ПФУ).

Цей новий підхід дозволяє укладати договори для сплати додаткових пенсійних внесків через електронний портал Пенсійного фонду.

Особливості:

Доступно для осіб від 16 років, які не є пенсіонерами

Можна укласти договір для себе або на користь іншої особи

Укладання договору через електронний портал ПФУ за типом стандартного договору

Переваги: Учасники можуть самостійно вибирати розмір і періодичність сплати внесків.

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