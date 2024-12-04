Для осіб віком до 25 років це буде значно вигіднішим у порівнянні зі стандартними умовами.

У Генштабі Збройних сил України не планують зменшувати мобілізаційний вік, натомість зараз там працюють над впровадженням нових мотиваційних контрактів для молоді віком від 18 до 25 років.

Як повідомило джерело в Генштабі в коментарі для OBOZ.UA 30 листопада, за цими контрактами передбачено службу в бойових бригадах протягом одного року.

«Після підписання контракту молоді люди проходять навчання і військову службу, а через рік звільняються, отримуючи право на відстрочку до 25 років», – зазначило джерело.

Контракт включає також підвищений соціальний пакет, який має стати додатковим стимулом. Для осіб віком до 25 років він буде значно вигіднішим у порівнянні зі стандартними умовами.

Реалізація ініціативи потребує змін у законодавстві.

«Ми підготували відповідні пропозиції, і зараз над ними працює Міністерство оборони», – повідомило джерело, висловивши сподівання на швидке впровадження змін. У Міністерстві оборони вже попередньо підтримали ці пропозиції.

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Про це в інтерв'ю для NV розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін. Він зазначив, що ситуація в ЗСУ часто виглядає так, що нові бригади, які формуються в умовах війни, відправляються на фронт не як повноцінні одиниці, а побатальонно, що значно знижує їхню боєздатність.