Згідно з українським законодавством, особи з 40-річним страховим стажем мають право на пенсію за віком.

Багато українців цікавляться, яку пенсію вони отримають, маючи повний страховий стаж - однак на її розмір впливає не лише стаж, а й низка інших факторів.

В ПФУ повідомили, що слід враховувати при виході на пенсію – читайте далі.

Згідно з українським законодавством, особи з 40-річним страховим стажем мають право на пенсію за віком. Основними чинниками, які визначають її розмір, є тривалість стажу та рівень заробітної плати, з якої сплачувались страхові внески.

Крім того, на суму пенсії можуть вплинути додаткові виплати чи надбавки. Наприклад, особи, які працювали в умовах підвищеного ризику або шкідливості, можуть претендувати на пільгову пенсію або додаткові виплати.

Пенсія обчислюється за формулою, яка враховує коефіцієнт заробітку та кількість років стажу. Отже, чим більший стаж і вища офіційна зарплата, тим вища буде сума пенсії.

Щоб дізнатися, яку пенсію ви можете отримати, скористайтеся пенсійним калькулятором. Для цього потрібно увійти в особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України та виконати кілька простих кроків:

У особистому кабінеті знайти розділ "Пенсійний калькулятор", який автоматично підтягує дані про ваші доходи та трудовий стаж.

Для розрахунку пенсії вибрати функцію "Алгоритм розрахунку з урахуванням стажу, що буде набуто до пенсійного віку", що дозволить отримати орієнтовний прогноз майбутніх виплат.

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