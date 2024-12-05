Експерт Юрій Гаврилечко вказує на "фантастичну різницю" у кілька десятків мільярдів доларів між обсягами експорту та імпорту продуктів.

Наступного року в Україні очікується суттєве подорожчання продуктів, що пов'язане з історичним підвищенням податків, яке вступило в силу 1 грудня 2024 року.

Про це попередив економічний експерт Юрій Гаврилечко в ефірі телеканал КИЇВ24.



Згідно з прогнозами експертів, у 2025 році імпортні товари можуть стати дешевшими за українські. Як пояснює економічний експерт, кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко, це прямо пов'язано з нещодавнім підвищенням податків, яке почало діяти з 1 грудня.

Гаврилечко також зазначив, що державний бюджет на наступний рік передбачає значний дисбаланс між обсягами експорту та імпорту, зокрема, "фантастичну різницю" в кілька десятків мільярдів доларів. У зв'язку з цим, можливий парадокс, коли імпортовані продукти харчування коштуватимуть дешевше, ніж вітчизняні.

Ціни на продукти в Україні почали зростати в кінці жовтня після короткочасної стабільності, і очікується їх подальше підвищення до свят. Основні категорії, такі як м'ясо, яйця та олія, дорожчають через зовнішні ринкові чинники та несприятливі погодні умови.

Експерти вважають, що після свят ціни можуть стабілізуватися, але є ймовірність їх подальшого зростання навесні 2025 року через збільшення імпорту овочів. Окрім того, ціни на олію залишаються підвищеними через низьку урожайність соняшника в південних і східних регіонах України.

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