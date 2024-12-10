Такі висловлювання були кваліфіковані як виправдання збройної агресії Росії проти України.

У Чернігові пенсіонерка виправдовувала агресію Росії у приватних розмовах із сусідкою, тож суд визнав її винною та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Жінка, яка є уродженкою Кемерово в російській федерації, під час спілкування із сусідкою 26 червня 2023 року виправдовувала російську агресію. Вона використовувала риторичні запитання, зокрема: "Хто почав першим обстрілювати Донбас? Росія?" та інші натяки, що мали прихований вміст, зокрема: «Ви ж почали обстрілювати Донбас» і «Я не знаю, хто говорить, але на Донбас напала Україна». Такі висловлювання були кваліфіковані як виправдання збройної агресії Росії проти України.

Пізніше, в кінці жовтня, пенсіонерка уклала угоду з прокурором, визнала свою вину та погодилася на покарання.

Суд розглянув справу та затвердив угоду про визнання вини жінки, призначивши їй два роки позбавлення волі. Однак, відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України, жінку звільнили від проходження покарання з випробувальним терміном на один рік, за умови, що вона не зробить нового кримінального правопорушення. Крім того, пенсіонерка повинна виплатити 12 116 грн 48 коп. державі за витрати на експертизу.

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