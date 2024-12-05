В Україні відключення електроенергії триватимуть всю зиму, але їх тривалість залежатиме від погодних умов та швидкості відновлення енергосистеми.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він зазначив, що ситуація в енергосистемі наразі складна, але контролюється. Багато об'єктів інфраструктури пошкоджені, що ускладнює стабільне постачання електроенергії. Проте ремонтні бригади активно працюють над відновленням, при цьому особливу увагу приділяють роботі атомних електростанцій, які є основним джерелом енергії.

Згідно з прогнозами, якщо умови будуть сприятливими, ситуація покращиться протягом найближчих днів, і вже до середини тижня відключення можуть зменшитися до двох черг. Однак, зважаючи на зимові погодні умови, часті відключення електроенергії залишатимуться реальністю.

Навіть в оптимістичних сценаріях варто готуватися до деяких незручностей. При успішному відновленні енергомереж можливі короткочасні відключення на 2-4 години на добу. Водночас, у разі погіршення погодних умов або нових атак, цей час може збільшитися до 12-16 годин на день.

Харченко зазначив, що ймовірність масштабного блекауту залишається низькою. Однак, навіть при найкращому розвитку подій, відключення електроенергії будуть відбуватись протягом усієї зими.

Енергетична система України працює на межі своїх можливостей, але поступово відновлюється. Експерти прогнозують, що для повного використання всіх доступних потужностей знадобиться близько двох тижнів, а для переходу до більш стабільного режиму роботи — від 3 до 4 тижнів.

Джерело: OBOZ.UA.

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