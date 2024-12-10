У липні 2024 року уряд ухвалив постанову, яка зобов’язує Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) видавати повістки через електронний реєстр «Оберіг».
Про це в інтерв'ю DOU розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.
Вона зазначила, що приблизно третина всіх повісток наразі оформлена в новому форматі з QR-кодом. Ця частка продовжуватиме зростати, оскільки система перебуває на перехідному етапі.
«Ми зараз на перехідному етапі, коли старі повістки з мокрою печаткою та ручним підписом ще дійсні на рівні з новими повістками з QR-кодом та електронним підписом. Ми поступово переходимо до повного використання нового формату», — пояснила вона.
Хто формує критерії для повісток через Оберіг
У листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що 98% повісток, сформованих через систему "Оберіг" за останні два місяці, направлені безробітним або тим, хто працює неофіційно.
Критерії для формування повісток через "Оберіг" вибирає Генеральний штаб ЗСУ.
Наразі в реєстрі "Оберіг" є поле, де фіксуються дані про вручення повістки та її статус, але перегляд цієї інформації через мобільний додаток "Резерв+" поки що неможливий.
«Ми не розробляємо таку функцію на даний момент, але аналізуємо потреби користувачів і вивчаємо, чи буде це потрібно», — уточнила Черногоренко.
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