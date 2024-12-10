Якщо домогосподарству вже призначена субсидія на тверде паливо, можна отримати додаткову фінансову допомогу.

До кінця грудня є можливість отримати вид субсидії, який призначається не всім.

Як повідомили в Пенсійному фонді, субсидія на пічне паливо призначається лише тим, хто не має централізованого опалення і не використовує для обігріву природний газ або електроенергію.

З 1 грудня українці, які планують отримати субсидію на житлово-комунальні послуги, повинні брати до уваги, що вона призначається з місяця подачі документів. Інший вид субсидії, на придбання пічного палива, має обмежений термін і наближається до завершення.

Цей же вид субсидії можна отримувати разом із субсидією на житлово-комунальні послуги. Вона призначається за особистим зверненням один раз на рік.

Якщо домогосподарству вже призначена субсидія на тверде паливо, можна отримати додаткову фінансову допомогу. Ця підтримка також виплачується раз на рік, а її розмір визначається індивідуально, залежно від розміру призначеної субсидії. Для отримання цієї допомоги звертатися до Пенсійного фонду не потрібно, оскільки її надають на основі інформації, що є в ПФУ.

Домогосподарства, які не зверталися за житловими субсидіями або за допомогою твердого палива у 2024 році, але потребують державної підтримки, можуть подати відповідну заяву до Пенсійного фонду до кінця цього року. Додаткова допомога надається автоматично після призначення субсидії.

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