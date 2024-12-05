З 1 січня 2025 року в Україні для споживачів, які використали більше газу, ніж у попередньому газовому році (2022-2023), збільшиться вартість доставки газу.

Водночас ті, хто зменшив споживання, зможуть платити менше за доставку блакитного палива.

Проте до завершення воєнного стану тарифи на доставку газу (як і на сам газ) не змінюватимуться. Це означає, що з наступного року залишатимуться актуальними діючі зараз тарифи. Рішення розділити тариф на кілька складових — за сам газ та за доставку — було ухвалено кілька років тому.

Це дозволило розділити функції компаній, які обслуговують газові мережі, і постачальників газу, що дало змогу споживачам обирати постачальника. Однак після початку війни "Нафтогаз" займає 98% ринку постачання газу для населення, тому ринок фактично не існує, а українці купують газ за встановленим урядом тарифом.

Наприклад, якщо у вас було спожито 1300 кубометрів газу в період з жовтня минулого року до кінця вересня цього року, з 1 січня 2025 року ви будете сплачувати за доставку 193,7 грн на місяць (за 108,3 кубометра газу). Вартість розраховується шляхом ділення обсягу споживання на 12 місяців, після чого отриману цифру множать на тариф для вашого міста.

Також існує мінімальний обсяг споживання для кожного виду побутового газового обладнання. Якщо у вас є лише газова плита, мінімальний об'єм доставки за рік становить 39 кубометрів, навіть якщо газ не споживається. Якщо ж у вас є газовий бойлер — мінімум 126 кубів, а з опаленням — 314 кубів на рік.

Джерело: OBOZ.UA.

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