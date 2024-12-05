Варто зазначити, що прогнози уряду часто є більш обережними та не завжди збігаються з реальним курсом долара.

У 2025 році курс долара до гривні в Україні може коливатись - такі прогнози надають провідні аналітики та державні органи.

Як йдеться в останніх оцінках МВФ, наступного року долар в Україні коштуватиме 45 грн.

Експерти кажуть, що курс валют може коливатись у межах від 43 до 47,7 гривень за долар. За оцінками Міжнародного валютного фонду (МВФ), в наступному році долар буде коштувати 45 грн, що відповідає урядовим очікуванням. Однак не всі аналітичні агентства підтримують цей прогноз. Варто зазначити, що прогнози уряду часто є більш обережними та не завжди збігаються з реальним курсом долара.

Однак бувають і винятки. Наприклад, у бюджеті на 2022 рік було закладено курс долара на рівні 28,7 грн, але через початок повномасштабної війни вартість долара зросла до 36,9 грн до кінця того ж року.

Аналітики ICU, які ще в серпні цього року опублікували свої прогнози, очікують, що у 2025 році долар коштуватиме 47,7 грн. Ці оцінки не враховують офіційні урядові прогнози.

Водночас аналітики Dragon Capital дають більш оптимістичні оцінки. Вони прогнозують, що середній курс долара на 2025 рік становитиме 43 грн. З огляду на очікуване послаблення монетарної політики Національним банком у другій половині 2025 року, зокрема через повернення до політики керованої девальвації гривні, вони вважають, що до кінця року курс долара може досягти 45 грн, що означатиме зниження на 6,6% порівняно з попереднім роком.

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