Оскільки до кінця року залишилось мало часу, в проєкті постанови запропоновано перенести ідентифікацію пенсіонерів на наступний рік.

У Кабінеті Міністрів готують введення обов'язкової ідентифікації для ще однієї категорії пенсіонерів - раніше ідентифікація стосувалась лише переселенців.

Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики України Дар’я Марчак.

За її словами, навесні цього року Верховна Рада ухвалила закон, який зобов'язує всіх українських пенсіонерів, котрі живуть за кордоном, пройти обов'язкову ідентифікацію. Це стосується навіть тих, хто не має статусу внутрішньо переміщеної особи. Однак для реалізації цього закону ще не було розроблено порядок проходження ідентифікації.

Марчак зазначила, що Міністерство соціальної політики вже підготувало проєкт постанови і найближчим часом його планують подати на розгляд Кабінету Міністрів.

"Міністерство соціальної політики – маленьке, якщо порівнювати з величезним обсягом напрямків, за який він відповідає. У департаменті, який займається пенсійною системою та соціальним страхуванням, працює лише 18 осіб. Вони займаються і поточними справами, і чотирма реформами, і написанням законопроектів та постанов , та відповідями на запити громадян", – пояснила вона.

Оскільки до кінця року залишилось мало часу, в проєкті постанови запропоновано перенести ідентифікацію на наступний рік. Це дозволить пенсіонерам, які перебувають за кордоном, мати цілий рік для проходження ідентифікації до кінця 2025 року.

Як зазначила Марчак, навіть якби постанову затвердили в серпні чи вересні, інформація про нововведення могла б дійти до людей пізніше, що викликало б додаткові труднощі. Проєкт був розроблений ще влітку, і вже обговорювався з багатьма громадськими організаціями, щоб врахувати всі можливі нюанси.

Джерело: "На пенсії".

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