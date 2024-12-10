Крім того, для формування фіктивного податкового кредиту з ПДВ, підприємство задокументувало нібито покупки товарів у ризикових контрагентів.

У Львові викрили торговця м'ясом та морепродуктами на неплаті понад 12 мільйонів гривень податків.

Про це інформують у ТУ БЕБ у Львівській області.

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області виявили, що керівництво фірми ухилилося від сплати податків, що загрожує кримінальною відповідальністю.

3 грудня, під час досудового розслідування, стало відомо, що представники компанії, яка займається продажем м'яса та морепродуктів, сприяли реалізації товару за готівку. Для списання товарних залишків вони фіксували продажі на фірмі з ознаками ризику. Крім того, для формування фіктивного податкового кредиту з ПДВ, підприємство задокументувало нібито покупки товарів у ризикових контрагентів.

Ці фіктивні операції дозволили фірмі уникнути сплати податку на прибуток розміром 8,5 млн. гривень і ПДВ на суму 3,6 млн. гривень. Під час обшуків було вилучено 2,4 мільйона гривень готівки, комп'ютерну техніку, документи та печатку ризикового контрагента.

Триває досудове розслідування за статтею 212 Кримінального кодексу України щодо ухилення від сплати податків, і правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до злочину.

Також Politeka писала про те, що Міністерство фінансів запевняє, що нове податкове регулювання не призведе до зростання ціни на бензин, а сприятиме створенню справедливої ​​системи оподаткування.

Останні новини України:

Українців попередили про підвищення тарифу на воду: названо суму після можливого зростання.

Українцям приходять завищені платіжки за газ: відомо, чому це може статись.

В Україні діють одразу кілька тарифів на електроенергію: частина українців заплатить менше у грудні.