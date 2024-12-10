До підвищення податків багато фізичних осіб-підприємців могли не закривати свій бізнес, навіть якщо він не приносив доходу.

Про це повідомляє податковий консультант Михайло Смокович у своєму Telegram-каналі.

Це було можливо, оскільки не потрібно було сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), єдиний податок для ФОП 3 групи, військовий збір та інше. Проте з 2025 року ці пільги скасовуються, і підприємці повинні знайти рішення щодо того, як впоратися з новими фінансовими зобов’язаннями.

Що можуть зробити ФОПи в грудні

З початку 2025 року підприємці, які працюють на спрощеній системі, будуть зобов’язані сплачувати як військовий збір, так і ЄСВ. Для ФОП 1, 2 і 4 групи додатково витрачатимуть 10% від мінімальної заробітної плати (800 грн) щомісяця, а ФОП 3 групи — 1% від доходу за квартал. ЄСВ становить 1 760 грн на місяць.

Для тих підприємців, які кілька років користувалися пільгами та не могли платити податки при випуску доходів, ситуація суттєво змінюється. Якщо ФОП не хоче сплачувати податки, йому слід звернути увагу на один із двох варіантів:

Припинити діяльність.

Перейти зі спрощеної системи на загальну.

Важливо зробити це до Нового року, інакше, навіть якщо не буде доходу, з січня платитиметься як військовий збір, так і ЄСВ.

Щодо закриття ФОП, необхідно подати заявку через додаток Дія та надіслати звіт до контролюючого органу через Електронний кабінет платника. Для переходу на загальну систему оподаткування достатньо подати електронну заяву. Такі підприємці за законом мають пільги і можуть не сплачувати ЄСВ, якщо у звітному періоду не було доходів.

Крім того, підприємці можуть змінити групу єдиного податку, щоб зменшити фінансове навантаження. Наприклад, ФОП, який здає квартиру за 10 000 грн на місяць, на 2 групі сплачує 1 600 грн єдиного податку плюс 800 грн військового збору, загалом 2 400 грн. На 3 групі він заплатить лише 5% ЄП і 1% ВЗ — всього 600 грн, що є значною економією, — зазначив Михайло Смокович.

Для зміни групи єдиного податку необхідно подати відповідну заяву в Електронному кабінеті платника до 16 грудня, щоб зміни набрали чинності з 1 січня.

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