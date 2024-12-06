Ціноутворення також залежить від сезонних факторів, оскільки з наближенням холодів у домогосподарствах пропозиція яєць зменшується.

Наразі на українському ринку курячі яйця не припиняють дорожчати.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка у коментарі для "Фактів ICTV" розповів, у чому причина подорожчання.

Однією з основних причин цього є зростання витрат на виробництво.

Влітку, коли пропозиція яєць була більшою, їх намагалися реалізувати якнайшвидше, що призвело до зниження ціни. Проте з наближенням осені вартість почала рости. За словами аналітика, до кінця року ціна може зрости ще на 10%. Однією з причин такого підвищення є зростання витрат на виробництво, зокрема через подорожчання кормів (пшениці, кукурудзи та соняшникового шроту) та енергоресурсів, а також збільшення споживання електроенергії для створення комфортних умов для птиці, що зумовлює додаткові витрати на освітлення через короткий світловий день.

Ціноутворення також залежить від сезонних факторів, оскільки з наближенням холодів у домогосподарствах пропозиція яєць зменшується.

«Незважаючи на те, що промислове виробництво яєць в Україні відновилося до рівня війни, витрати на виробництво продовжують впливати на ціни», — вважає експерт.

Він також зауважив, що ціни на яйця продовжують зростати восени та взимку, але ближче до весни ситуація може стабілізуватися, оскільки пропозиція збільшиться.

Останні новини України:

Обмеження вже діють: НБУ змінив валютні правила для українців, перелік нововведень.

Здешевшання не варто очікувати: в НБУ назвали продукти, на які зростуть ціни вже найближчим часом.

Нацбанк виводить з обігу українські монети: вилучать копійки різних номіналів.