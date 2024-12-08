Жінка висловлювалася нецензурно на адресу працівників ТЦК і поліції, намагалася також підняти металевий шлагбаум, що стримував учасників протесту.

Ковельський міськрайонний суд Волинської області виніс вирок місцевій жительці, яка брала участь у мітингу та закликала до підпалу будівлі Територіального центру комплектування.

Про це йдеться у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі.

Наприкінці листопада 2024 року, жителька Ковеля Альона Мазілкіна 3 серпня ввечері приєдналася до мітингу біля будівлі ТЦК у Ковелі, де одночасно з близько сотнею людей висловлювалася нецензурно на адресу працівників ТЦК і поліції, намагалася також підняти металевий шлагбаум, що стримував учасників протесту. Вона також закликала до погрому та підпалу будівлі ТЦК.

«Ті, хто має можливість, збирайте шини та «коктейлі Молотова»! Ковельчани, у кого є автомобілі, їдьте за шинами і «коктейлями Молотова»! Звозьте шини! Звозьте шини, Ковель! Покажемо, що держава — це ми!», — наведені цитати обвинуваченої у вироку суду.

Щодо жінки порушили кримінальні справи за статтями 293 (порушення громадського порядку) та 295 ККУ (публічні заклики до погрому, підпалу будівлі). У суді ковельчанка визнала свою провину, пояснивши, що побачила заклик у соцмережах долучитися до акцій на підтримку молодих людей, які збираються мобілізувати, і тому активно брала участь у цьому мітингу.

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