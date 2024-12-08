Суддя визнав, що позовник надав достатні докази, включаючи витяг з реєстру осіб, знятих за особливих обставин.

У Хмельницькій області територіальний центр комплектування відмовив брату безвісти зниклого військовослужбовця в наданні відстрочки від мобілізації.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Позивач, чий брат — нацгвардієць, зник безвісти у березні 2024 року, звернувся до ТЦК з проханням про відстрочку в липні. Однак отримав відмову, і вважаючи її незаконною, він подав позов до суду.

Представник Територіального центру комплектування не надав відзив на позовну заявку. У відмові на надання відстрочки зазначено, що позивач нібито не є військовозобов'язаним, оскільки його зняли з військового обліку, а також не надано документи про визнання його брата безвісти зниклим.

Суд оцінив ці аргументи як недостовірні, адже чоловік перебуває на обліку з 2018 року, і немає записів про його виключення з військового списку. Суддя визнав, що позовник надав достатні докази, включаючи витяг з реєстру осіб, знятих за особливих обставин.

В результаті суд ухвалив рішення, яке надає чоловікові право на відстрочку від мобілізації. Відмову Територіального центру комплетування було визнано незаконною і її було скасовано. Військовий комісаріат зобов'язано вповторно розглянути заяву.

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