Причинами зміни тарифів є зростання витрат на електроенергію, паливно-мастильні матеріали та фонд оплати праці.

В одному з міст України суттєво зросте тариф на воду - основною причиною перегляду тарифів є необхідність приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.

Про це повідомляє Мукачівський міськводоканал.

Так, у Мукачеві планується підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення до 72 гривень 36 копійок за кубометр. Нові тарифи можуть бути введені в дію у 2025 році.

Зміни також зумовлені підвищенням витрат на основні складові, зокрема, вартість електроенергії зросла на 19,6%, ціна паливно-мастильних матеріалів підвищилась на 4%, а фонд оплати праці збільшився на 10,5%. Це пов'язано з підвищенням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Наразі в Мукачеві діють чинні тарифи, затверджені на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради 26 січня 2023 року. Вартість централізованого водопостачання складає 33,36 гривні за кубометр без ПДВ, що разом з податком (6,67 грн) становить 40,03 гривні за кубометр.

Вартість централізованого водовідведення — 16,47 гривні за кубометр без ПДВ, з урахуванням ПДВ (3,29 грн) загальна сума складає 19,76 гривні за кубометр. Таким чином, загальна вартість послуг водопостачання та водовідведення з ПДВ наразі становить 59,79 гривні за кубометр.

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