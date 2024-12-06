Зараз в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ до завершення воєнного стану.

Тарифи на електроенергію та газ зміняться, проте українцям варто чекати нового перегляду цін лише після опалювального сезону.

Стало відомо, скільки коштуватиме кубометр та кВт*год з січня.

В Україні з 1 січня 2025 року тарифи на електроенергію та газ залишатимуться незмінними. "Нафтогаз" встановив ціну на блакитне паливо на рівні 7,96 грн за кубометр щонайменше до кінця опалювального сезону (квітень 2025 року). Вартість електроенергії також не змінюватиметься до цієї дати.

Додатково варто зазначити, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ до завершення воєнного стану, що означає, що підвищення цін можливе лише за погодженням з Верховною Радою.

Окрім "Нафтогазу", в Україні є й інші постачальники газу, але близько 98% побутових споживачів обирають саме цього постачальника.

Тариф на електроенергію в Україні становитиме 4,32 грн за кВтгод. Однак для тих, хто встановив двозонний лічильник, з 23:00 до 07:00 діятиме знижений тариф – лише 2,16 грн за кВтгод.

Кожен споживач може перейти на багатозонний тариф, придбавши відповідний лічильник та звернувшись до свого постачальника електроенергії. Наприклад, з двозонним лічильником в нічний час (з 23:00 до 07:00) можна платити за електрику вдвічі менше, ніж вдень, коли тариф залишатиметься незмінним – 4,32 грн за кВт*год.

Також повідомляється, що вночі споживачі зможуть економити до 50% на вартості електроенергії.

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