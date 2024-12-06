Зазначимо, що найвищі пенсії часто отримують прокурори з Харківської області.

В Україні існують обмеження на розмір пенсії для громадян, і вона не може перевищувати 23,6 тис. грн (10 мінімальних пенсій) - проте прокурори, зокрема, успішно оскаржують ці обмеження через суди.

Журналісти проаналізували десятки декларацій українських прокурорів.

Зазначимо, що найвищі пенсії часто отримують прокурори з Харківської області. Наприклад, керівниця відділу організаційно-аналітичної роботи Харківської облпрокуратури Юлія Семенець минулого року отримувала пенсію 55,5 тис. грн, а її зарплата становила 98,2 тис. грн.

Пенсія першого заступника керівника Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Олександра Масельського склала 36,9 тис. грн, при зарплаті 78,5 тис. грн. Перший заступник керівника Ізюмської окружної прокуратури Роман Дмитренко отримував пенсію 66,5 тис. грн на місяць, при зарплаті 110,7 тис. грн.

Прокурор першого відділу процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури Денис Анісімов отримував пенсію в розмірі 72,6 тис. грн, при зарплаті 87,5 тис. грн.

В Україні з'явилася окрема категорія "спеціальних" пенсіонерів, до яких належать силовики, прокурори, судді. Вони мають особливі умови для виходу на пенсію і користуються пільгами, що дозволяє їм отримувати значно більші суми. Найвища пенсія в Україні може досягати 390 184 грн на місяць, в той час як середня пенсія по країні становить лише 5,6 тис. грн.

Джерело: OBOZ.UA

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