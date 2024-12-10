Майно можна передати будь-яким особам, незалежно від родинних зв'язків, навіть державним чи іноземним організаціям.

Часто причинами суперечок між родичами під час розподілу спадку є відсутність заповіту.

У Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції пояснили, як уникнути суперечок між претендентами на спадок.

Заповіт — запорука уникнення конфліктів

Заповіт — це документ, у якому особа вказує, як має бути розподілене її майно після смерті. Його можна складати громадянам від 18 років, а в окремих випадках — з 16 років (у разі шлюбу чи працевлаштування). Заповіт має бути складений особисто.

Майно можна передати будь-яким особам, незалежно від родинних зв'язків, навіть державним чи іноземним організаціям. Водночас закон гарантує обов'язкову участь у спадщині для:

малолітніх і неповнолітніх дітей;

непрацездатних дітей;

вдови/вдівця;

непрацездатних батьків.

Ці особи отримують половину своєї законної частини, навіть якщо заповіт вказує на інше.

Що робити у випадку спадкових спорів

Найпоширеніші причини конфліктів:

Оскарження часток. Спадкоємці можуть не погоджуватися з розподілом майна.

Визнання майна частиною спадшини. У деяких випадках певне майно може бути випадково або навмисно виключене з переліку спадкових активів, що також може стати предметом суперечок між спадкоємцями.

Розподіл спадщини. Виникають різні конфлікти через погляди на те, як поділяти цінне майно чи активи.

Для мирного регулювання конфліктів слід провести медіацію — переговори за участю посередника. Якщо домовитися не вдається, спір вирішується в суді.

Як уникнути суперечок

Складання чіткого заповіту допоможе уникнути конфліктів між спадкоємцями. Якщо ж такі виникли, краще звернутися до медіатора чи юриста, аби їх вирішити без судових тяжб.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, чи чекати на нові відключення світла

Нагадаємо, українці можуть загриміти за ґрати за зберігання дров

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати