Однак зобов'язання, які нерозривно пов'язані з особистістю загиблого і потребують його однієї участі, припиняються.

У разі загибелі військовослужбовця на війні його родина має право на одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень, проте часто викликає питання: чи можуть кредитори претендувати на ці кошти, якщо загиблий залишив борги?

Юрист Олександр Горовий пояснює ці деталі.

Чи мають кредитори право на одноразову допомогу?

За словами юриста, кредитори не мають права претендувати на одноразову грошову допомогу (ОГД), навіть у межах спадкової справи. Ці кошти мають спеціальний захист і призначені для підтримки родини загиблого.

Чи переходять борги військового на батьків?

Спадкоємці, приймаючи спадщину, отримують не тільки майно, але й боргові зобов'язання померлого. Однак зобов'язання, які нерозривно пов'язані з особистістю загиблого і потребують його однієї участі, припиняються. Наприклад, це може стосуватися обов'язків немайнового характеру, таких як спростування неправдивої інформації.

При цьому спадкоємці повинні задовольнити вимоги кредиторів, але тільки в межах вартості майна, яке вони отримали у спадок. Якщо ж у спадщині є лише одноразова грошова допомога, яка виплачується згідно з правилами, то ці кошти не можуть бути використані для того, щоб покрити борги загиблого військовослужбовця.

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