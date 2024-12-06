Експерти додають, що перерахунок пенсій буде здійснено з урахуванням інфляційних процесів, але цього замало.

У наступному році в Україні планується індексація пенсій, хоча в Верховній Раді наразі надають лише орієнтовні дані - експерти ж кажуть, що цього недостатньо через інфляцію.

За словами народної депутатки, заступниці голови парламентського Комітету з питань бюджету Лесі Забуранної, перерахунок пенсій відбудеться в 2025 року.

Мінімальне збільшення пенсійних виплат в березні складе 100 гривень.

"Перерахунок скорегує пенсійні виплати. Якщо говорити про суми, то мінімальна індексація складе 100 гривень, максимальна – 1 500 гривень. Люди віком від 70 до 80 років мають право на додаткову надбавку від 300 до 570 грн. Що стосується спецпенсій, то зараз парламентський Комітет соціальної політики працює над тим, щоб вирівняти та збалансувати ці виплати", — зазначила вона.

Експерти додають, що перерахунок пенсій буде проведено з урахуванням інфляційних процесів, і розмір виплат зросте на 13-17%.

Нагадаємо, з'явився новий законопроєкт "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", яким хочуть змінити підходи до перерахунку пенсії у зв’язку з індексацією.

Враховуючи, що ключовим критерієм рівня пенсійного забезпечення є коефіцієнт заміщення, тобто відсоток від заробітної плати, а також те, що темпи зростання заробітної плати в середньо- і довгостроковому періодах, як правило, перевищують темпи інфляції, то пропонується робити осучаснення страхової частини пенсії на рівень зростання середньої заробітної плати.

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