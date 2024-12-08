Прикордонники не взяли хабар і не випустили горе-ухилянта з країни.

3 грудня на пункті пропуску "Смільниця — Кросценко" прикордонники затримали 30-річного чоловіка, який намагався виїхати з України за фіктивним шлюбом з жінкою з інвалідністю.

Про це інформує пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ. У машині разом з чоловіком їхали дві жінки — його колишня та теперішня дружини. Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік одружився з 55-річною жінкою, яка мала інвалідність II групи, аби легально покинути країну.

Однак, після того, як його спроба виїхати за кордон не вдалася, чоловік вирішив пропонувати прикордонникам хабар у розмірі 500 доларів. Він поклав гроші у паспорт і намагався підкупити службовців, сподіваючись уникнути покарання. Однак прикордонники не піддалися на його пропозицію.

“До Нацполіції надіслано два повідомлення — про вчинення кримінального правопорушення за ст. 369 КК України — “Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”, а також про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 332 “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”, - йдеться в повідомленні прикордонників.

До слова, нещодавно на пункті пропуску “Краківець — Корчова” ще один чоловік намагався дати прикордоннику тисячу євро, щоб той дозволив йому виїхати за кордон. Обидва випадки були зафіксовані на відео, і відповідні повідомлення були направлені в правоохоронні органи для подальшого розслідування.

Останні новини України:

На Харківщині чоловік транслював російське телебачення: в суді обрали йому покарання

Чоловік показав поліції фальшиве посвідчення з ТЦК: суд призначив покарання

Чоловік відмовився від мобілізації, бо вважав ТЦК незаконними: суд розібрався з цим питанням