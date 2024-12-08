На Житомирщині правоохоронці викрили медичну схему, де два працівники лікарні вимагали хабарі у ветерана війни за поновлення йому групи інвалідності.

30 листопада слідчі Нацполіції повідомили про підозру секретарю лікарсько-консультативної комісії та лікарю, які, ймовірно, вимагали гроші за оформлення необхідних медичних документів.

Про це Суспільному розповіла пресофіцерка поліції Житомирщини Іванна Сілецька. Інцидент стався в Коростенському районі. У жовтні 2024 року чоловік, який отримав інвалідність через участь у бойових діях, звернувся до місцевої лікарні для продовження дії свого пенсійного посвідчення. Секретар ЛКК та один з лікарів повідомили його, що без хабаря процедура поновлення інвалідності неможлива.

Секретар ЛКК, 59-річна жінка, пообіцяла допомогти за 2 000 доларів та порекомендувала звернутися до лікаря. 43-річний лікар, своєю чергою, за видання медичних висновків вимагав 10 000 гривень. Чоловік заплатив обидва хабарі, і вже в кінці листопада секретар ЛКК отримала від ветерана ще 1 500 доларів та 21 000 гривень, пообіцявши вирішити питання з медико-соціальною експертною комісією.

Після того, як правоохоронці задокументували злочин, провели обшуки та вилучили гроші, засоби зв'язку та документи, медикам висунули підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (отримання неправомірної вигоди). Водночас, секретар ЛКК підозрюється в пособництві.

Якщо вина медиків буде доведена, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до цієї корупційної схеми.

Джерело: suspilne.

Останні новини України:

На Харківщині чоловік транслював російське телебачення: в суді обрали йому покарання

Чоловік показав поліції фальшиве посвідчення з ТЦК: суд призначив покарання

Чоловік відмовився від мобілізації, бо вважав ТЦК незаконними: суд розібрався з цим питанням