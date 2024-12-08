В Україні 17-річні хлопці автоматично ставатимуть на військовий облік.

Парламент прийняв відповідне рішення у першому читанні 3 грудня, інформує Міноборони.

Міністерство оборони України повідомило, що відтепер, замість відвідування ТЦК чи проходження медичного огляду, юнакам достатньо пройти ідентифікацію через додаток «Резерв+». Після цього система автоматично створює військово-обліковий документ.

Міністр оборони Рустем Умеров зауважив, що це ще один крок до переведення військового обліку в офіційний цифровий формат, що робить державні послуги доступнішими та прозорішими для громадян України.

Також Politeka писала про те, що в Україні неодноразово фіксували випадки, коли працівники ТЦК перевищували свої повноваження під час перевірки військово-облікових документів.

Адвокат з військового та кримінального права Тетяна Лебєдєва в ефірі Еспресо розповіла, як захистити свої права у таких ситуаціях та які дії працівники ТЦК мають право вчиняти законно.

Вона наголосила, що працівники ТЦК не мають права застосовувати ні зброю, ані фізичну силу під час виконання своїх обов'язків. За словами адвокатки, були випадки, коли працівники ТЦК насильно затримували людей, кидаючи їх у буси, або навіть рвали оригінали документів, що є перевищенням їхніх повноважень.

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