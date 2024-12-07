За пропозицію 3 тисяч доларів для втечі сина, який є військовозобов'язаним, жінку оштрафували на 34 тисячі гривень, а гроші конфіскували в дохід держави.

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок Ганні Куриляк, яка намагалася дати хабар прикордоннику для того, щоб вивезти свого сина за кордон.

Як пише zaxid.net з посиланням на матеріали справи, інцидент стався 17 листопада на пункті пропуску «Рава-Руська». Мешканка Сум Ганна Куриляк разом із сином приїхала до прикордонного поста з наміром вивезти його до Польщі.

Однак, усвідомлюючи, що син не має права перетинати кордон через свій статус військовозобов'язаного, жінка вирішила дати прикордоннику хабар у розмірі 3 тисяч доларів (приблизно 124 тисячі гривень), сподіваючись, що таким чином зможе забезпечити його виїзд.

Прикордонник відмовився від хабаря та негайно викликав поліцію, а далі жінку затримали. Під час судового розгляду Ганна Куриляк повністю визнала свою провину і попросила про мінімальне покарання, пояснюючи, що всі її заощадження були арештовані, а зарплата становить близько 20 тисяч гривень.

Суддя Роман Ясиновський визнав Ганну Куриляк винною за статтею 369 Кримінального кодексу України (пропозиція неправомірної вигоди) і оштрафував її на 34 тисячі гривень. Крім того, суд конфіскував 3 тисячі доларів, які жінка пропонувала прикордоннику. Вирок ще можна оскаржити в Львівському апеляційному суді.

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