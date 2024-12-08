47-річний мешканець Дніпропетровської області, який вже неодноразово мав проблеми з законом, зумів виманити у пенсіонерки 15 тисяч доларів США.

На Хмельниччині засудили чоловіка, який за допомогою класичної шахрайської схеми «родич у біді» обдурив літню жінку на значну суму.

Про це пише ye.ua з посиланням на матеріали справи. Все почалося ще в листопаді минулого року, коли до 75-річної хмельничанки зателефонував невідомий чоловік, представившись лікарем обласної лікарні. Він повідомив жінці, що її племінниця потрапила в серйозну автокатастрофу і терміново потребує дорогоцінного лікування. Лікар нібито заявив, що для порятунку родички необхідні великі кошти, і закликав діяти негайно.

Менш ніж за годину після дзвінка шахрай він вже перебував у квартирі пенсіонерки. У стані паніки та тривоги жінка не сумнівалася в правдивості його слів і віддала всі свої заощадження — 15 тисяч доларів. Лише через кілька годин вона зрозуміла, що стала жертвою шахрая, після чого звернулася до поліції.

Отримавши гроші, чоловік одразу поїхав на свою батьківщину в Дніпропетровську область. Проте оперативники швидко встановили його місцезнаходження — він перебував у Нікополі. У січні 2024 року зловмисника затримали. Як виявилося, цей чоловік вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців — це була його тринадцята судимість.

Нещодавно суд виніс хловмиснику вирок: чоловіка засуджено до 6,5 років ув'язнення.

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