Жінка отримала посилання у Facebook, яке здавалося звичайним, і, не підозрюючи небезпеки, перейшла за ним.

73-річна жителька Надвірнянської громади на Івано-Франківщині стала жертвою шахрайства, коли вирішила підтримати петицію щодо присвоєння звання полеглому бійцю.

Як повідомляють у поліції Івано-Франківської області, посилання виявилося фішинговим. Бажання допомогти обернулося для пенсіонерки втратою 135 тисяч гривень.

Вводячи свої дані, жінка намагалася авторизуватися в банківському застосунку, що дало зловмисникам доступ до її акаунту. Шахраї швидко скористалися ситуацією і через несанкціонований доступ вкрали велику суму грошей з її мобільного банкінгу.

Жінка звернулася до свого банку, але було вже пізно — кошти були переведені. Зараз поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Встановлюється коло осіб, причетних до цього злочину.

Поліція закликає громадян бути обережними у мережі, адже шахраї часто маскують свої махінації під благі цілі. Правоохоронці наголошують, що переходити за посиланнями, які надходять від незнайомців, або навіть друзів, не можна. Оскільки акаунти користувачів у соціальних мережах можуть бути зламані, шахраї часто використовують їх для поширення фальшивих петицій, або інших афер.

Щоб уникнути подібних ситуацій, поліцейські радять: не переходити за сумнівними посиланнями в соцмережах; перевіряти достовірність запитів перед тим, як вводити особисті дані; у разі підозрілих дій негайно блокувати відправника та звертатися до кіберполіції.

Останні новини України:

На Харківщині чоловік транслював російське телебачення: в суді обрали йому покарання

Чоловік показав поліції фальшиве посвідчення з ТЦК: суд призначив покарання

Чоловік відмовився від мобілізації, бо вважав ТЦК незаконними: суд розібрався з цим питанням