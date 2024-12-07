Існують професії, які дають можливість вийти на пенсію на п’ять років раніше, тобто з 55 років, а деякі жінки можуть отримати пенсію навіть до 50 років, незалежно від стажу та віку.

Зниження пенсійного віку стосується працівників сільського господарства, водіїв міського транспорту, працівниць текстильних підприємств та інших категорій.

Ці пільги визначаються статтею 114 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Однак усі ці дострокові пенсії розраховуються на загальних підставах, залежно від стажу та заробітку людини. Зокрема, йдеться про наступні категорії:

Трактористи та доярки

Чоловіки, які працюють трактористами або займаються сільським господарством, можуть вийти на пенсію в 55 років за умови наявності 30 років загального стажу, з яких 20 років повинні бути на відповідній роботі. Жінки, які працюють трактористками, машиністками будівельних машин або доярками, можуть отримати пенсію в 55 років, маючи 25 років стажу, з яких 15 років — на зазначеній роботі.

Працівники текстильного виробництва

Жінки, які працюють на текстильному виробництві, можуть вийти на пенсію в 55 років при наявності не менше 20 років стажу на цих роботах. Є спеціальний перелік професій, затверджений урядом.

Багатодітні жінки

Жінки, які працюють у сільському господарстві та виховали п’ять і більше дітей до 14 років, можуть вийти на пенсію незалежно від віку.

Водії

Водії міського транспорту та великовагових автомобілів мають право на дострокову пенсію в 55 років за умови наявності відповідного стажу: для чоловіків — 30 років загального стажу, з яких 12,5 років — на відповідній роботі, для жінок — 25 років стажу, з яких 10 років — на тій же роботі.

Пільгові умови також поширюються на батьків дітей з інвалідністю або орфанними захворюваннями, батьків і подружжя загиблих учасників бойових дій, осіб, звільнених за півтора року до досягнення пенсійного віку, а також інші категорії громадян.



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