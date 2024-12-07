Згідно з прогнозами незалежних фінансових експертів, девальвація гривні в 2025 році не перевищить темпи 2024-го.

У 2025 році в Україні очікується в обмінниках стабільна ситуація на валютному ринку, без значних коливань курсу.

Про це йдеться у прогнозі неурядових фінансових експертів. Там українцям розповіли, чого очікувати від курсу у 2025 році.

Аналітики прогнозують, що до кінця року курс долара буде на рівні 45,7 грн, що трохи вище за закладений у держбюджеті курс 45 грн. На кінець 2024 року прогнозують курс 42,2 грн, що також дещо перевищує бюджетний показник — 42,1 грн.

Згідно з прогнозами незалежних фінансових експертів, девальвація гривні в 2025 році не перевищить темпи 2024-го, а валютний ринок залишатиметься досить стабільним. На їхню думку, важливою причиною цього є значна міжнародна фінансова допомога, яку Україна отримуватиме від партнерів — майже 40 млрд доларів.

Ці кошти поповнять резерви Національного банку, що дозволить йому ефективно контролювати валютний ринок і не допускати різких змін обмінного курсу.

За словами Віталія Ваврищука, голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, Нацбанк матиме достатньо ресурсів для забезпечення стабільності курсу. Він зазначив, що резерви дозволять Нацбанку утримувати курс на прийнятному рівні, не допускаючи значних коливань.

Старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай додає, що Національний банк зацікавлений у підтримці привабливості гривневих депозитів та облігацій для населення. Таким чином, українці, які зберігають валюту вдома замість того, щоб інвестувати в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) або відкривати депозити, насправді втрачають у вартості свої заощадження через девальвацію гривні.

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