Для цього особі потрібно отримати спеціальний статус та звернутися до Пенсійного фонду України.

Декілька категорій українців можуть отримати надбавку до пенсії в розмірі 292 гривні, але для цього їм необхідно звернутися до Пенсійного фонду.

Про це інформує пресслужба ПФУ. Звісно сума мізерна, але хоч щось.

На таку грошову доплату до пенсії можуть претендувати громадяни, які безоплатно здали 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових доз плазми крові.

Згідно з законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік", з 1 січня прожитковий мінімум для однієї особи становить 2920 гривень. Тому розмір цієї надбавки до пенсії збільшився до 292 гривень, замість 258,9 гривні, як це було у 2023 році.

Щоб отримати таку доплату до пенсії, пенсіонеру необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду з заявою та подати наступні документи:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

посвідчення донора.

Нагадаємо, що в Україні представили проєкт пенсійної реформи, розроблений Міністерством соціальної політики. У ній ідеться про те, що вже в липні можуть розпочатися наймасштабніші зміни в пенсійній системі країни. Найбільше це вплине на тих, хто вже давно отримує пенсії. Їм не просто проведуть індексацію: виплату перерахують за новою формулою.

Останні новини України:

Не вирішить усіх проблем: українцям пообіцяли новий перерахунок пенсій у 2025 році, відомі подробиці.

Пенсіонери можуть отримувати соціальну допомогу: існує декілька видів доплат.

Пенсія в Україні: українцям показали, у якій області пенсіонери мають найнижчі виплати та ледь виживають.