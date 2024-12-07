Як стверджує нардеп Олексій Кучеренко, тариф може зрости знову для українського населення.

У 2024 році тариф на електроенергію для українського населення збільшився і наразі становить 4,32 гривні за кіловат - проте це тільки початок зростання тарифу.

Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що вартість електроенергії може зрости ще більше після завершення опалювального сезону. Про це він розповів на каналі Київ24.

Він уточнив, що слідча комісія вже вивчає обґрунтованість поточного тарифу. За словами Кучеренка, уряд не має достатніх обґрунтувань для підвищення тарифу до рівня 4,32 гривні.

"Я вже зараз, на жаль, можу сказати, що обґрунтувань, коли нам з вами підіймали до 4,32 гривні уряд не має. Їх не існує", - підкреслив депутат Олексій Кучеренко.

Нардеп стверджує, що уряд не має розрахунків, які підтверджують доцільність теперішнього тарифу. Зокрема, НКРЕКП не надає комісії відповідні дані.

Нагадаємо, що з 1 червня 2024 року в Україні встановлено тариф на електроенергію на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину.

Власники електроопалювальних систем можуть сплачувати менше, якщо їхнє споживання не перевищує 2 тисячі кіловат.

Для власників двозонних лічильників діють різні тарифи залежно від часу доби: денний тариф (з 7:00 до 23:00) — 4,32 гривні за кіловат-годину, а нічний тариф (з 23:00 до 7:00) — 2,16 гривні за кіловат-годину.

Останні новини України:

Українців попередили про підвищення тарифу на воду: названо суму після можливого зростання.

Українцям приходять завищені платіжки за газ: відомо, чому це може статись.

В Україні діють одразу кілька тарифів на електроенергію: частина українців заплатить менше у грудні.