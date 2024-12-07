8 грудня (21 грудня за старим церковним календарем) – день пам'яті святої Анфіси Римської, яка постраждала за віру в Ісуса Христа.

У народному календарі 8 грудня називають днем ​​Анфіси Рукодільниці.

У святої Анфіси прийнято просити терпіння та сили боротися зі злом та сприяння у сімейних стосунках, наприклад, у вихованні дітей.

8 грудня дівчата повинні присвятити роботі руками, раніше цього дня розпочиналася підготовка до весілля, яке святкувалося наступного року.

Дівчата починали прясти та вишивати поширені символи-ромби, які символізували родючість, здавна вірили, що такий орнамент може принести до будинку щастя.

8 грудня треба молитися Анфісі Римській, вона допомагає знайти у собі сили під час випробувань, вирішити конфліктні ситуації з керівництвом, захистити будинок від лиха.

8 грудня раніше одягали шовкову нитку на зап'ястя, щоб вона допомогла захиститися від негативу.

Що не можна робити на церковне свято 8 грудня:

Не можна не закінчити розпочату справу, особливо йдеться про борги, залишати будинок брудним, не рекомендується і скупитися - це до проблем з грошима.

Не можна згадувати минуле 8 грудня, плакати та сумувати.

Постарайтеся ні з ким не сваритися і не конфліктувати - недоброзичливець може наврочити.

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