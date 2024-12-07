Це регулюється законом "Про державну службу" та законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

В Україні середній розмір пенсії для громадян становить близько 30% від заробітної плати, але є категорія осіб, які можуть розраховувати на виплату у розмірі 60% від їхньої зарплати.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), державні службовці мають право на пенсію в розмірі 60% від заробітної плати, яка включає всі види оплати праці, з яких сплачено єдиний соціальний внесок.

Це регулюється законом "Про державну службу" та законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

"Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права, в розмірі 60 відсотків суми їх заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", — йдеться у поясненні.

Пенсія для держслужбовців призначається з дати звернення, але не раніше дати набуття права на пенсію. Для тих, хто не є держслужбовцями на момент звернення, пенсія розраховується виходячи з заробітної плати держслужбовця відповідної посади і рангу на останньому місці служби.

Варто зазначити, що для тих держслужбовців, які вийшли на пенсію раніше, пенсія складає 90% від їхньої зарплати. Це означає, що в результаті останніх змін, розмір пенсій для нових пенсіонерів серед держслужбовців зменшився на 30%.

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