Оскільки російські окупанти тепер ціляться на підстанції, то є декілька сценаріїв, за якими будуть впроваджені віялові відключення по Україні.

Про це вкоментарі для Новини.LIVE розповіла генеральна менеджерка у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко. За її словами, якщо атаки продовжуватимуться та посилюватимуться, можна очікувати збільшення часу відключень електрики. Подібно до липня цього року, в найгіршому випадку на день може бути від 8 до 10 годин без світла, що стане суттєвим викликом, особливо через холод.

Однак, експертка сподівається на більш оптимістичний сценарій, згідно з яким віялові відключення не будуть тривати більше 2-3 годин на добу, і це є найоптимістичнішим варіантом на зиму.

"Зараз ми маємо 4-5 годин відключень поспіль і це один з позитивних сценаріїв на цю зиму. Тому що зараз в Україні помірна температура і не дуже холодно, не -15...-20 градусів", — каже експерт.

Водночас, Олена Лапенко наголосила, що найбільші труднощі зі світлом пов’язані не лише з пошкодженнями енергогенеруючих потужностей, а й з ушкодженнями мережі Укренерго. Вона додає, що якщо вдасться відновити всі ключові елементи мережі, що наразі не дозволяють ефективно розподіляти потужність, то відключення можна буде скоротити.

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