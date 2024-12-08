У Львівській області правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка за допомогою фейкових сайтів обкрадала громадян.

Як повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури, шахраї завдали збитків на суму близько 800 тисяч гривень, обманувши сотні людей, які потрапили в пастку фішингових ресурсів.

Злочинці, серед яких були місцеві мешканці, створювали підроблені веб-сайти, що імітували офіційні портали фінансових установ. Ці фальшиві платформи, що пропонували "державну допомогу" чи фінансову підтримку від благодійних фондів, активно поширювались через соціальні мережі та месенджери. Вірячи у вигоду, потерпілі вводили свої особисті дані для авторизації в онлайн-банкінгу, після чого зловмисники отримували доступ до їх рахунків і переводили гроші на свої картки.

Надалі ці кошти зловмисники використовували для покупки криптовалюти, що ускладнювало відстеження фінансових операцій. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, телефони та інші докази, а також арештували преміум-автомобіль і банківські рахунки фігурантів. Загалом підозрюваними є шість осіб, один з яких обвинувачується у створенні та керівництві злочинною організацією.

Наразі всі учасники групи затримані, а слідство триває.

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