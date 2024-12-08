Багато українців протягом тривалого часу проживали та працювали за кордоном, здобуваючи трудовий стаж, необхідний для пенсії, однак, чи враховується стаж, набутий у Росії?

Стаж, отриманий у Росії, не зараховується

Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак зазначила, що наразі стаж, набутий у Росії, не враховується під час призначення пенсії. Про це повідомляє видання "На пенсії" .

За словоми Марчак, до кінця 2024 року уряд планує ухвалити новий порядок підтвердження закордонного стажу. Наразі цей нормативний акт перебуває на стадії доопрацювання.

«Ми разом із народними депутатами створили єдині правила зарахування стажу для осіб, які працюють, але не сплачують поза межами пенсійної системи України. які були сплачені внески до Пенсійного фонду України", - зазначає Дарина Марчак.

Причина неврахування стажу з Росією

Марчак також пояснила, що стаж, набутий у Росії, не враховується не через українське законодавство, а через односторонні дії Росії.

"Ми не втратили умови пенсійного забезпечення для людей, які працюють в Росії. Це зробила сама Росія, коли денонсувала договір з Україною", – наголосила вона.

Довідково: 11 червня 2022 року Росія вийшла з Угоди про гарантії прав громадянської держави СНД, підписаної 13 березня 1992 року. Це рішення унеможливлює взаємне визнання трудового стажу між країнами.

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