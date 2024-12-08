Для оформлення повних документів необхідно звернутись до одного з відповідних органів.

У грудні пенсія для деяких українських пенсіонерів зростає 20% і це стосуєтьс осіб, які офіційно проживають у гірських населених пунктах.

Надбавка надається не лише корінним мешканцям гірських населених пунктів, а й переселенцям, які обрали ці райони для проживання, згідно із законом «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

Відповідно до цього закону розмір пенсії, стипендії та інших видів державної матеріальної допомоги, наданим громадянам, які мають статус громадянина гірського населеного пункту, додається на 20%.

Умови для отримання надбавки:

Особа офіційно проживає в гірському населеному пункті.

Громадянин оформлений як мешканець такого пункту.

Особи мають посвідчення, що підтверджує свій статус.

Для оформлення повних документів необхідно звернутись до одного з наступних органів:

ЦНАП.

Сільська або міська рада.

Місцеві органи самоврядування.

Також Politeka писала про те, що для того, щоб отримати мінімальну пенсію, яка становить близько 2 800 гривень, необхідно мати офіційну зарплату, не нижчу за мінімальну, встановлену на 2024 рік. Якщо розмір пенсії є меншим за цей рівень, держава виплачує соціальну допомогу. Для тих, хто мав зарплату близько 20 тисяч гривень, пенсія може скласти близько 7 тисяч гривень.

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