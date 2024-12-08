У грудні пенсія для деяких українських пенсіонерів зростає 20% і це стосуєтьс осіб, які офіційно проживають у гірських населених пунктах.
Надбавка надається не лише корінним мешканцям гірських населених пунктів, а й переселенцям, які обрали ці райони для проживання, згідно із законом «Про статус гірських населених пунктів в Україні».
Відповідно до цього закону розмір пенсії, стипендії та інших видів державної матеріальної допомоги, наданим громадянам, які мають статус громадянина гірського населеного пункту, додається на 20%.
Умови для отримання надбавки:
Особа офіційно проживає в гірському населеному пункті.
Громадянин оформлений як мешканець такого пункту.
Особи мають посвідчення, що підтверджує свій статус.
Для оформлення повних документів необхідно звернутись до одного з наступних органів:
ЦНАП.
Сільська або міська рада.
Місцеві органи самоврядування.
Також Politeka писала про те, що для того, щоб отримати мінімальну пенсію, яка становить близько 2 800 гривень, необхідно мати офіційну зарплату, не нижчу за мінімальну, встановлену на 2024 рік. Якщо розмір пенсії є меншим за цей рівень, держава виплачує соціальну допомогу. Для тих, хто мав зарплату близько 20 тисяч гривень, пенсія може скласти близько 7 тисяч гривень.
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