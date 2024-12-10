За невелику плату вона та її подруги вирішили запропонувати послуги ухилянтам через оголошення в Telegram.

Одеський суд покарав жінку-звідницю через схему з фіктивними шлюбами для ухилянтів.

Про це йдеться у вироку Київського райсуду Одеси.

Три подруги планували заробити на військовозобов'язаних, які хотіли виїхати за кордон. Вони запропонували чоловікові оформити фіктивний шлюб за гроші, проте план не вдався.

Деталі справи такі:

На судовому засіданні організаторка схеми розповіла, що за невелику зарплату вона та її подруги вирішили запропонувати послуги ухилянтам через оголошення в Telegram. За гроші вони обіцяли організувати фіктивний шлюб з багатодітною матір'ю, що дозволило б чоловікові виїхати за кордон. Однак у "нареченої" було лише двоє дітей, тому жодних пільг для таких родин не передбачено.

Чоловік відгукнувся на оголошення і заплатив 4 тис. доларів. Підсудна разом з "нареченою" приїхали до Одеси, зустрілися з клієнтом і подали заяву на шлюб. Подруги сподівалися швидко отримати гроші, але були затримані поліцією.

Жінка повністю визнала свою провину, висловила каяття та повернула гроші клієнту. Суд, врахувавши всі обставини, замінив їй три роки ув'язнення на один рік іспитового терміну.

Також Politeka писала про те, що прикордонники затримали мікроавтобус з ухилянтами, який рухався в бік Румунії через польову дорогу, обминаючи контрольні пости.

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