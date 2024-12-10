У ТЦК пообіцяли, що особи, які вчиняють незаконні дії проти військових, будуть притягнуті до відповідальності.

В Одесі стався інцидент, коли автомобіль протягнув співробітника територіального центру комплектування (ТЦК) на дверях машини.

Про це йдеться в офіційній заяві Одеського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки.

Відео, яке розповсюджується в мережі, показує, як чоловік у формі тримається за відчинені дверці під час руху транспортного засобу.

За повідомленням ТЦК, співробітник намагався попросити водія показати військові документи, але той агресивно відмовився і раптово поїхав, в результаті чого військовий був травмований. Він отримав струс головного мозку і наразі знаходиться в лікарні.

У заяві Одеського обласного ТЦК зазначили, що цей інцидент викликав осуд і засудження з боку керівництва установи. Вони підкреслили, що військовослужбовці, які використовують важливі функції для забезпечення обороноздатності країни, заслуговують на повагу. У ТЦК пообіцяли, що особи, які вчиняють незаконні дії проти військових, будуть притягнуті до відповідальності.

Також Politeka писала про те, що на Черкащині чоловік не прийшов до ТЦК, бо злякався.

Він отримав повістку, був визнаний придатним до військової служби, але не виконав своїх обов'язків. Під час судового процесу обвинувачений пояснив своє рішення тим, що "злякався за своє життя" і тому не з'явився до ТЦК.

Останні новини України:

"Підʼїхали зелені": суд виніс вирок чоловіку, який інформував про місця перебування ТЦК

Чоловік показав поліції фальшиве посвідчення з ТЦК: суд призначив покарання

Чоловік відмовився від мобілізації, бо вважав ТЦК незаконними: суд розібрався з цим питанням