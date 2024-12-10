Аналітики пояснюють це тим, що продавці змушені коригувати ціни через зменшення попиту та зниження якості цибулі в сховищах.

Наприкінці листопада 2024 року на українському ринку спостерігалося значне збільшення цибулі, проте вже на початку грудня почалися ціни, і основною причиною цього є спад попиту.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, ринок наразі переповнений цибулею середньої та низької якості, що призвело до зниження попиту з боку покупців.

На сьогодні ціни на ріпчасту цибулю коливаються в межах 10-16 гривень за кілограм, що на 16% менше порівняно з минулим тижнем.

Ще на вихідних 30 листопада-1 грудня оптові партії цибулі продавалися за цінами, що діяли за показниками минулого року. Аналітики пояснюють це тим, що продавці змушені коригувати ціни через зменшення попиту та зниження якості цибулі в сховищах. Таким чином, вони намагаються прискорити збут і якомога швидше реалізувати товар.

«Більшість фермерів не поспішають продавати цибулю через низькі ціни. Таким чином, що на початку 2023 року українські виробники продавали цибулю в середньому на 20% дорожче, ніж сьогодні», — зазначили аналітики.

Ціни на цибулю в Україні

Згідно з даними сайту Мінфіну, сьогодні ціна білої цибулі становить 64,93 гривні за кілограм, що на 3,71 гривні більше порівняно з минулим місяцем (61,22 гривні).

Ріпчаста цибуля в грудні коштує 17,30 гривень за кілограм, тоді як у листопаді вона була дорожчою на 0,45 гривні — 17,75 гривень.

Цибуля синя продається за 29,40 гривні за кілограм, що на 0,13 гривні дешевше, ніж у листопаді (29,53 гривні).

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