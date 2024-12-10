Виплати пенсіонерам призначають починаючи з місяця, наступного після зняття з обліку за місцем постійного проживання.

Пенсіонери, які змінюють місце проживання, можуть отримати виплату на шість місяців.

Про це інформує Пенсійний фонд України.

Хто має право на шестимісячні виплати

Ці виплати нараховуються тільки перед виїздом.

Відповідно до статті 51 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, йому виплачується пенсія за шість місяців за підставою заяви.

Зверніть увагу! Виплати пенсіонерам призначають починаючи з місяця, наступного після зняття з обліку за місцем постійного проживання.

Як пенсіонер може отримати шестимісячну виплату

Для того, щоб отримати шестимісячну виплату, пенсіонер повинен особисто звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України за своїм місцем постійного проживання.

Необхідні для цього документи:

Заява встановленого зразка;

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон або паспорт іноземця, чи документ, що посвідчує особу без громадянства;

Довідка про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Важливо! Допомога виплачується шляхом зарахування коштів на поточний рахунок пенсіонера в уповноваженому банку.

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