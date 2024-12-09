Як повідомив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Новини.LIVE, законопроєкт передбачає, що чоловіки цієї вікової категорії, які навчаються за кордоном, не підлягають мобілізації, і тому їм можна надати можливість вільно перетинати кордон для навчання.

"Що стосується хлопців віком від 18 до 24-25 років – вони не мобілізуються - є пропозиція і в Верховній Раді розробляється законопроєкт, що якщо вони навчаються за кордоном, то надати їм можливість вільно перетинати кордон під час їх навчання", - пояснив Горбенко.

Закон, якщо його приймуть, спростить процес оформлення необхідних документів для таких громадян, зокрема надасть їм право стати на облік у військкоматах і отримати відповідні довідки, що забезпечить виконання вимог законодавства.

Зазначається, що один із головних аспектів, який має бути врегульований, – це проблема з паспортами. Українські консульства за кордоном відмовляють молодим чоловікам у видачі, або обміні документів через відсутність запису в Реєстрі призовників "Оберіг". Така ситуація виникла через те, що багато студентів, які виїхали на навчання до 2022 року, або після початку війни, не встигли стати на облік в територіальних центрах комплектування.

Рішення цього питання активно обговорюється у парламенті, і вже було озвучено пропозицію щодо створення можливості для дистанційного запису на військовий облік. За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, це дозволить юнакам, які перебувають за кордоном, виконати всі необхідні формальності без необхідності приїжджати в Україну.