В Україні, щоб визначити свій пенсійний вік, потрібно враховувати стаж та відповідні вимоги для виходу на пенсію.

Про це повідомили у ПФУ. Наприклад, якщо вам цього року виповнюється 60 років, ви повинні мати мінімум 31 рік стажу.

Якщо ваш стаж коливається від 21 до 30 років, пенсію можна отримати тільки у 63 роки. Якщо ж ви маєте менше 21 року стажу, вихід на пенсію можливий лише в 65 років.

Водночас закон передбачає можливість докупити стаж. Вартість одного місяця стажу становить 44% від мінімальної заробітної плати, тобто 3520 грн. Наприклад, якщо у вас є 30 років стажу, за один рік потрібно доплатити 42,2 тис. грн.

Перевірити свій стаж (за даними після 2004 року) можна на порталі Пенсійного фонду України. Для цього необхідно пройти верифікацію через "Дію" або банківський додаток і у своєму особистому кабінеті дізнатися орієнтовний вік виходу на пенсію, розмір пенсії та наявний стаж. Якщо стаж накопичувався до 2004 року, потрібно звертатися до трудової книжки для підрахунку.

Щодо підвищення пенсійного віку, наразі в Україні таких планів немає. Згідно з опублікованим проєктом пенсійної реформи, пенсійний вік не змінюється, а самі вимоги до входу в пенсійну систему спрощуються. Про це неодноразово заявляли міністерка соціальної політики Оксана Жолнович та її перша заступниця Дарина Марчак.

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