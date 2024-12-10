Надбавка становить до 1% від мінімальної пенсійної виплати за віком, яка базується на основі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Українські пенсіонери з понаднормовим страховим стажем мають право на підвищення пенсійних виплат і відповідно до чинного законодавства, додаткову суму нараховують за кожен рік, який перевищує норму страхового стажу.

Про це йдеться у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Хто має право на доплату?

Відповідно до закону, право на надбавку мають:

чоловіки зі страховим стажем понад 35 років;

жінки зі стажем понад 30 років.

Ця надбавка оплачується пенсіонерами, які отримують пенсію за віком.

Як розраховується надбавка?

Надбавка становить до 1% від мінімальної пенсійної виплати за віком, яка базується на основі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2024 році прожитковий мінімум зріс із 2093 до 2361 гривні, що збільшило і розмір надбавки — з 20,93 до 23,61 гривні за кожен рік понаднормового стажу. Наприклад, за п'ять років понад норму розмір доплати становить 118 гривень.

Важливо зазначити, що пенсійна виплата має перевищувати прожитковий мінімум для розрахунку надбавки за встановленою формулою. Якщо пенсія нижча за мінімум, сума доплати також буде меншою.

Особливості для працюючих пенсіонерів

Пенсіонерам, які продовжують працювати, надбавку за понаднормовий рівень почнуть нараховувати після звільнення, якщо в цей час зросте прожитковий мінімум.

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