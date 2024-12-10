Через релігійні переконання він не хотів брати до рук зброю.

У Миколаєві диякон релігійної громади Свідків Єгови отримав повістку до Територіального центру комплектування (ТЦК), але не з'явився за викликом.

Про подробиці справу стало відомо з рішення Корабельного районного суду Миколаєва.

Що сталося

Диякона оштрафували на 17 тисяч гривень за неявку до ТЦК. Він стверджує, що це несправедливо, оскільки не ухилявся від призову, а лише просив надати йому альтернативну службу. Через релігійні переконання він не хотів брати до рук зброю. Також чоловік згадав, що виклик до ТЦК був призначений на 12 вересня, але постанову про штраф йому виписали вже 11 вересня.

Позиція суду

У ТЦК пояснили, що альтернативна служба дозволяється лише під час строкової служби, але не за умов мобілізації чи воєнного стану. Розбіжності у військовихданих обґрунтували тим, що чоловік нібито повідомив про відмову від виконання обов'язків під час створення повістки.

Суд визнав аргументи ТЦК переконливими та відхилив позов диякона. У результаті він має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень і пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Також Politeka писала про те, що на Черкащині чоловік не прийшов до ТЦК, бо злякався.

Він отримав повістку, був визнаний придатним до військової служби, але не виконав своїх обов'язків. Під час судового процесу обвинувачений пояснив своє рішення тим, що "злякався за своє життя" і тому не з'явився до ТЦК.

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